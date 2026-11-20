20/11/2026 15:59
《中國要聞》財政部：10月全國共銷售彩票同比增19%，體育彩票增近33%
《經濟通通訊社20日專訊》財政部發布數據顯示，10月全國共銷售彩票559.82億元（人民幣．下同），同比增加90.89億元，增長19.4%，主要是足球世界盃後競猜型彩票銷量持續保持高位。
其中，福利彩票機構銷售136.36億元，同比減少13.71億元，下降9.1%；體育彩票機構銷售423.46億元，同比增加104.60億元，增長32.8%。
1-10月累計，全國共銷售彩票6018.02億元，同比增加787.72億元，增長15.1%。其中，福利彩票機構銷售1617.35億元，同比減少130.22億元，下降7.5%；體育彩票機構銷售4400.67億元，同比增加917.94億元，增長26.4%。(jt)
其中，福利彩票機構銷售136.36億元，同比減少13.71億元，下降9.1%；體育彩票機構銷售423.46億元，同比增加104.60億元，增長32.8%。
1-10月累計，全國共銷售彩票6018.02億元，同比增加787.72億元，增長15.1%。其中，福利彩票機構銷售1617.35億元，同比減少130.22億元，下降7.5%；體育彩票機構銷售4400.67億元，同比增加917.94億元，增長26.4%。(jt)