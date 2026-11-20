20/11/2026 17:38
【聚焦數據】內地首10月FDI同比降幅收窄至2.4%，高技術產業FDI增逾30%
《經濟通通訊社20日專訊》中國商務部公布，2026年1-10月，全國新設立外商投資企業52853家，同比下降1.7%；實際使用外資(FDI)金額6069.3億元（人民幣．下同），同比下降2.4%。1-9月FDI金額為5488億元，同比下降4.3%。
從行業看，製造業實際使用外資1430.4億元，服務業實際使用外資4503.8億元。高技術產業實際使用外資2528.3億元，同比增長31.3%，佔全國實際使用外資的41.7%，較去年同期提升10.7個百分點。其中，航空航天器及設備製造業、科技成果轉化服務、計算機及辦公設備製造業、電子及通信設備製造業、研發與設計服務實際使用外資分別增長128.8%、73.3%、48.8%、35.7%、23%。
從來源地看，加拿大、法國、瑞士、美國實際對華投資分別增長105.7%、35.1%、23.5%、9.6%（含通過自由港投資數據）。(jq)
從行業看，製造業實際使用外資1430.4億元，服務業實際使用外資4503.8億元。高技術產業實際使用外資2528.3億元，同比增長31.3%，佔全國實際使用外資的41.7%，較去年同期提升10.7個百分點。其中，航空航天器及設備製造業、科技成果轉化服務、計算機及辦公設備製造業、電子及通信設備製造業、研發與設計服務實際使用外資分別增長128.8%、73.3%、48.8%、35.7%、23%。
從來源地看，加拿大、法國、瑞士、美國實際對華投資分別增長105.7%、35.1%、23.5%、9.6%（含通過自由港投資數據）。(jq)