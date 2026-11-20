20/11/2026 17:31

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▷ 美國新規取消豁免，限制16納米以下製程使用

▷ 台積電加強客戶審查，涵蓋運營地點及供應鏈

《經濟通通訊社20日專訊》據路透引述知情人士報道，全球最大半導體製造商台積電正收緊對中國晶片設計公司的限制，暫停部分此前獲准的先進製程訂單，並普遍限定受影響客戶只能使用較成熟的晶片製造技術。台積電對此回應，已注意到美國商務部工業與安全局(BIS)新發布的規定，並將在適用情況下遵守相關要求，但不會就市場傳聞作出評論。美國商務部新規於周四生效，取消允許部分中國晶片設計公司毋須單獨申請出口許可證，即可獲得先進製程代工服務。報道指出，台積電已要求暫停受影響客戶採用16納米及以下製程的訂單，除非客戶取得美國出口許可證。據台積電指引顯示，中國晶片設計公司通常將只能使用較成熟的28納米和40納米製程，前提是其晶片不使用高頻寬記憶體(HBM)，也不需要先進封裝。此舉可能進一步收窄中國企業生產高性能人工智能處理器的途徑，令北京推動國產芯片替代英偉達(US.NVDA)產品的努力面臨更大挑戰。Nvidia旗下AI芯片主要由台積電代工生產。另外，英國《金融時報》周四（19日）報道，新限制實施後，台積電及韓國三星電子已暫停向部分中國客戶交付芯片。*新規落地前，中國AI公司可用7納米製程技術*據稱，在周四之前，部分中國AI晶片設計公司仍可使用台積電的7納米製程技術。台積電的指引還要求加強審查客戶的運營地點、母公司、主要股東、封裝服務商和運輸路線。審查範圍還包括通過海外子公司或中間機構下達的訂單，其中涉及台灣、美國、歐洲、日本和東南亞的實體。(jt)