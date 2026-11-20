20/11/2026 09:33

【俄烏開戰】美特使向歐烏通報中俄美峰會進展，指俄同意歐洲參與多邊談判

《經濟通通訊社20日專訊》歐洲多國及烏克蘭領袖周四（19日）在柏林與美國總統特朗普特使威特科夫及女婿庫什納會面，商討結束俄烏戰事。威特科夫與庫什納通報特朗普在深圳出席中俄美元首峰會期間的相關討論，會上特朗普亦致電歐洲領袖。



有歐洲官員形容通話良好，特朗普核心信息為俄羅斯總統普京已對戰事感疲累，有意結束戰事並準備達成協議，促各方把握機會。



庫什納表示，俄羅斯同意歐洲參與多邊談判機制，並稱重啟歐俄直接對話有助雙方直接聽取訴求。他稱俄方能接受烏克蘭獲得類似北約第五條集體防禦條款的安全保障，且表達了不希望再爆發新衝突。



庫什納強調，相關保障需建立涵蓋監督核查及威懾等機制，特朗普對此持開放態度，惟前提須符合美國利益。



不過，有與會的歐洲領袖批評特朗普稱呼普京為朋友。波蘭總理圖斯克指，普京永遠不會是歐洲的朋友。丹麥總理弗雷澤理克森亦指，無法理解特朗普與普京會談，又指普京看似非常高興，峰會後可能更加膽大妄為。(rc)