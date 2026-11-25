25/11/2026 12:38

《外資精點》花旗削周大福目標價1.3%至15.2元，重申「買入」評級

《經濟通通訊社25日專訊》花旗降周大福(01929)目標價跌1.3%，由15.4元降至15.2元，重申「買入」評級。



花旗發表研究報告指出，周大福截至2027財年上半年的淨利潤符合市場預期，主要受惠於收入表現優於預期，以及毛利率收窄幅度較預期小，雖然黃金對沖收益減少及財務成本上升帶來壓力，但整體盈利仍展現韌性。



報告提到，2026年10月銷售因基數較高而放緩，但11月已見改善，同店銷售增長在按重量計價的黃金珠寶及定價珠寶方面均錄得高單位數增長。管理層指，香港及澳門市場的同店銷售增長表現理想，加上外匯環境有利，已上調2027財年收入目標，同時指出純利影響有限，因較低的利潤率表現將被金價下跌環境下較高的黃金對沖收益所抵銷。



花旗亦認為，在盈利展現韌性的同時，亦看到公司在品牌轉型下，在門店優化、生產力提升及標誌性產品改進方面持續取得進展，重申投資評級。



花旗由於較低的毛利率抵銷了較高的收入，將周大福純利預測下調2%至4%，並基於維持不變的2027財年預測市盈率15倍，下調公司目標價。(rh)



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