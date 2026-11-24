24/11/2026 10:55

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 花旗下調老鋪黃金目標價至310港元，維持「買入」評級

▷ 金價波動拖累第四季銷售，下調盈利預測

▷ 花旗偏好周大福於中國黃金板塊

《經濟通通訊社24日專訊》花旗下調老鋪黃金(06181)目標價22.5%，由400港元降至310港元，維持「買入」評級。花旗發表研究報告指，儘管受季節性因素帶動客流量有所改善，但預期老鋪黃金2026年第四季銷售仍將受到金價疲弱壓力。該行指出，金價波動持續打擊消費意慾，從而拉長盈利復甦周期。由於第四季盈利前景可能偏軟，該行下調對老鋪黃金盈利預測及目標價。而在中國黃金珠寶板塊中，該行目前更偏好周大福(01929)。報告指出，雖然短期銷售受壓，但花旗看到老鋪黃金在品牌建設、產品強化、門店升級以及高客(VIC)拓展方面持續取得進展，進一步鞏固了公司的競爭優勢及高端市場定位。此外，公司的股東回報依然具吸引力，派息比率穩定維持在淨利潤的70%至80%水平。報告指出，花旗預計老鋪黃金2026年第四季純利將與第二季相若，收入增加抵銷了毛利率(GPM)及淨利潤率(NPM)下降的影響。該行預計公司2026年下半年純利為12.7億元人民幣，2026年全年純利為55.4億元人民幣；透過將2026年下半年業績年化並計入新店貢獻，估計2027年及2028年純利分別為31.1億元人民幣及35.6億元人民幣。該行亦表示，基於將2026年至2028年收入預測分別下調4%、14%及12%，以及下調利潤率假設，相應將該3年純利預測分別下調7%、22%及22%。(rh)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。