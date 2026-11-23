23/11/2026 15:06

【外圍經濟】巴西天氣兩極化恐損農作物，芝加哥大豆期貨連升兩日

《經濟通通訊社23日專訊》受上周末巴西部分地區遭遇極端天氣影響，市場憂慮當地農作物受損，亦提升了美國大豆出口吸引力，大豆期貨連續第二個交易日造好。



芝加哥期貨交易所(CBOT)最活躍大豆合約周一一度升0.7%，玉米期貨亦小幅走高。隨著美國大豆收割工作已基本完成，市場焦點轉向南美，而巴西正是美國豆農最大的出口競爭對手之一。



巴西近期天氣呈現兩極化，南部主要農業區南里奧格蘭德州上周遭遇猛烈風暴，由於當地正值下一季大豆播種後期，加上厄爾尼諾現象通常帶來高於平均水平的降雨，增加農作物洪澇風險。



與此同時，氣象預報機構Vaisala指出，巴西中西部地區仍需更多降雨，才能完全恢復土壤水分儲備。



Futures International LLC商品銷售主管戴維斯(Joe Davis)表示，市場目前正密切關注巴西降雨分布不均及厄爾尼諾現象帶來的風險；不過他補充指，阿根廷有利的水分條件以及南美整體播種進度推進，正限制市場的看漲熱情。(rc)