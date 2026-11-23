23/11/2026 14:07

【中東戰火】利比亞稱油田輸油管遭非法關閉，全國每日原油減產約36.5萬桶

《經濟通通訊社23日專訊》利比亞國家石油公司(NOC)周一表示，一個「非法組織」關閉該國最大油田之一沙拉拉(Sharara)油田的輸油管閥門，預計將導致每日約35萬桶的原油產量損失。



此外，連接哈馬達(Hamada)油田與該國最大煉油廠扎維耶(Zawiya)的第二條輸油管亦已關閉超過兩周，造成每日約1.5萬桶產量損失，令利比亞原油總產量損失擴大至每日約36.5萬桶。



該公司早於10月已披露有武裝組織關閉哈馬達原油主管道閥門，並於上周六（21日）指出該管道被迫關閉已導致國家損失超過3080萬美元。



資料顯示，位於利比亞西南部的沙拉拉油田，由利比亞國家石油公司旗下的阿卡庫斯(Acacus)石油公司，與西班牙雷普索爾(Repsol)、法國道達爾能源(TotalEnergies)、奧地利OMV及挪威國家石油(Equinor)組成合資企業營運。(rc)