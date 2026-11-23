23/11/2026 08:43

【開市Ｇｏ】AI沽壓拖累美股重挫，亞股加碼救市，科指擴容新增20股

【要聞盤點】



1、美國股市周五（20日）遭遇猛烈拋售，人工智能相關股份沽壓加劇，拖累三大指數全線急挫。標指連跌第七個交易日，創2020年2月以來最長跌市紀錄；道指及標指均較歷史收市高位回落逾一成，正式確認進入技術性調整區。納指進一步跌至今年以來錄得負回報。道指收市跌949.73點，或1.93%，報48147.33點；標指跌265.44點，或3.7%，報6910.39點；納指跌1261.47點，或5.28%，報22617.73點。中國金龍指數無升跌。日股今日休市。



2、美國總統特朗普周五（20日）再次公開支持英偉達(US.NVDA)前行政總裁黃仁勳復職，形容對方是聰明人，只是作出了一些錯誤決定，並希望他公開道歉，重返英偉達。



3、英偉達股價跌至18個月新低，較10月高點已接近腰斬。路透社指美國監管部門正調查其會計操作，加州當局亦同步徹查該企業有無違法向中國出售先進晶片及誤導投資者，或涉及刑事責任。



4、美聯儲官員續放鷹聲，理事庫克警告遏抑通脹擴散已刻不容緩，若延遲加息恐迫使局方日後更大幅度收緊政策；費城聯儲銀行行長則主張審慎加息，並表示願意考慮在未來會議上連續採取行動。



5、美國密歇根大學11月消費者信心指數終值報51.5，優於初值的51及10月終值的48，按月升幅達7.3%並創3個月新高，惟表現仍略遜於市場預期的51.6。



6、北美貿易談判進展各異，特朗普表示，華府與墨西哥已接近達成貿易協議，但與加拿大的相關磋商仍有大量工作亟待解決。



7、伊朗外長表示，在堅守高濃縮鈾不得運出境的前提下，庫存爭端有望尋得解決方案；特朗普則透露，美伊目前仍維持間接對話，惟若最終無法達成協議，他傾向於新年後重啟對伊軍事打擊。



8、上海、深圳及北京三大證券交易所宣布，自11月30日起，將投資者融資買入證券的最低保證金比例由100%下調至80%，進一步激活市場流動性。



9、中國10月廣義政府收入超越支出2657億元人民幣，為近一年來首次錄得財政盈餘，主要受惠於當局加強離岸財富稅收監管，帶動一次性個人所得稅收入激增，成功抵消了財政支出的回升。



10、高盛波動率恐慌指數上周五逼近歷史極值，該行交易部門分析指美股正逐步接近戰術性買入時機，但鑑於美聯儲料持續加息、投資者倉位仍高及AI回報存疑，市場風險尚未真正出清。



11、韓國高層金融官員周日召開緊急會議後宣布，將分階段推出多項穩市措施，當中包括即時著手籌備股市穩定基金，並放寬上市公司每日股份回購限額為期三個月。



12、人工智能巨頭Anthropic掛牌後次個交易日受壓，股價顯著回吐8.5%，盤中近乎破發，未能延續上市首日的強勁升勢。



13、微億智造(03275)捲土重啟招股工作，計劃今日至下周二（1日）招股，全球發售3727.58萬股，每股作價介乎12.07元至15.69元，視乎市場認購反應倘若啟動發售價下調機制則下限價為10.87元低最多10%。每手100股，入場費1584.82元，公司預期下周五（4日）掛牌，獨家保薦人為東方證券國際。



【焦點股】



阿里巴巴-W(09988)

- 大摩下調阿里ADR目標價至150美元，維持超配評級



科指新增股份：寧德時代(03750)、立訊精密(02475)、ASMPT(00522)等

- 恒科指成分股新增20隻成分股，12月7日生效



AI硬件股：聯想集團(00992)、建滔積層板(01888)、兆易創新(03986)

- 特朗普擬阻美企海外建數據中心，境外投資或徵巨額稅



金礦股：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、赤峰黃金(06693)

- 現貨金曾跌至3502美元，創2025年9月以來新低



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 美國財長貝森特稱中國求自主研發晶片，對英偉達H200訂單寥寥



快手(01024)

- 上周五斥逾2億元回購1086萬股，最高價20.74元



紫金礦業(02899)

- 上周五首斥1億人民幣回購441萬A股，上限22.82元



翰森製藥(03692)

- 氘索昔替尼片內地上市申請獲受理，治中重度斑塊狀銀屑病



範式智能(06682)

- 首三季收入逾67億人民幣升53%，毛利近23億升39%



越疆(02432)

- 每手由200股改為100股，12月11日起生效





【油金報價】



紐約期油上升1.4%，報83.61美元/桶



布蘭特期油上升0.7%，報92.71美元/桶



黃金現貨下跌3.2%，報3505美元/盎司



黃金期貨下跌4.7%，報3509美元/盎司