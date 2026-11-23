23/11/2026 13:07

滙豐投資管理：明年中國經濟風險或來自外部環境，料聯儲局再加息兩次

《經濟通通訊社23日專訊》滙豐投資管理中國股票主管沈昱表示，明年中國市場風險主要來自外部，隨著全球經濟增長顯著放緩，或拖累中國出口端表現，並引發連鎖反應。



至於國內市場，沈昱認為目前中國經濟具備韌性，多數內部風險已大致反映在市場預期中，投資與消費明年未必會進一步走弱；若外圍環境轉差，政策面也可能出手支撐。



針對近期金價波動，滙豐投資管理亞太區首席投資總監Michael Cross認為，金價走勢主要受美元走強及美國利率預期上調影響。雖然金價過去幾年雖因投資及實質需求導致波動加劇，但兩者關係仍具參考性。Michael Cross又預計，聯儲局可能於今年12月及明年首季各加一次息，此後隨著能源與關稅效應消退，美國通脹有望開始回落。(tc)