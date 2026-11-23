23/11/2026 15:53

【ＡＩ】屈臣氏集團加快AI驅動供應鏈轉型，強化線下及線上零售生態系統

《經濟通通訊社23日專訊》屈臣氏集團正加快全球供應鏈轉型，透過人工智能(AI)、機械人應用及智能自動化，提升營運效能、賦能同事，並進一步強化集團O+O（線下及線上）零售生態系統，為顧客帶來無縫的購物體驗。



集團位於比荷盧埃德(Ede)的配送中心引入自動化後，在維持相同人手的情況下，營運產能倍增。人工智能亦將店舖之間的庫存調配及優化流程由六小時縮短至僅15分鐘，顯著提升生產力。



集團持續於全球超過55個配送中心引進及升級創新科技，建立更智能、更敏捷、更具前瞻性的供應鏈。單在2025年，集團已處理超過37億件貨品，充分反映其龐大的營運規模，以及供應鏈創新在推動全球零售業務發展上的重要性。



現時，自動化配送中心的女性員工比例接近50%，而非自動化設施則約為30%。在中國屈臣氏的配送中心網絡，引入自動化後，揀貨崗位的女性員工比例由50%升至70%，反映自動化不僅提升營運效能，亦有助創造更多元共融的工作機會。



屈臣氏集團供應鏈總監Steve Zandi表示，供應鏈的未來，並非在人才與科技之間二擇其一，而是善用科技賦能人才。透過結合人工智能、自動化及團隊專業知識，加快營運效率、提升貨品供應率，為顧客帶來更優質的購物體驗，並為同事創造更好的發展機會。(bi)