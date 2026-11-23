23/11/2026 19:03

《再戰明天》英倫銀行委員發表演講，小米、周大福及阿里健康公布業績

《經濟通通訊社23日專訊》英倫銀行委員發表演講，及小米、周大福及阿里健康公布業績，料為周二（24日）市場焦點。



周二印度假期休市。各國重要經濟活動方面，加拿大央行總裁麥克勒姆發表演講。本港時間周二晚7:00pm，歐洲央行副總裁武伊契奇在歐洲經濟整合會議(CEEI)發表特別演說，並參與題為「抵禦衝擊：如何提升歐洲韌性」的央行官員座談會。8:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員格林發表演講。



數據方面，周二5:00pm（本港時間．下同），德國公布11月IFO-企業信心指數，料由90.2升至90.5。



在本港，明日公布業績的公司有:阿里健康(00241)、小米集團-W(01810)、周大福(01929)、嗶哩嗶哩-W(09626)等。



另外，美國周三（25日）公布10月PCE物價指數。(wa)