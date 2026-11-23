23/11/2026 11:35
《港元利率》港元拆息抽升，一個月拆息報2.77厘，三個月拆息報3.39厘
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息抽升，而與樓按相關的一個月拆息報2.77089厘，升5.922基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.38863厘，升3.863基點。
隔夜息報2.61714厘，升16.309基點；一周拆息升5基點，報2.58863厘，兩周則升10.619基點，報2.75119厘。長息方面，六個月拆息升2.226基點，報3.53792厘，一年期則升2.273基點，報4.03339厘。
港元匯價今日在7.8408-7.8364之間上落，最新報7.8387。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.61714厘，升16.309基點；一周拆息升5基點，報2.58863厘，兩周則升10.619基點，報2.75119厘。長息方面，六個月拆息升2.226基點，報3.53792厘，一年期則升2.273基點，報4.03339厘。
港元匯價今日在7.8408-7.8364之間上落，最新報7.8387。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.61714
|+16.309
|一周
|2.58863
|+5
|兩周
|2.75119
|+10.619
|一個月
|2.77089
|+5.922
|兩個月
|3.25762
|+4.149
|三個月
|3.38863
|+3.863
|六個月
|3.53792
|+2.226
|一年
|4.03339
|+2.273
資料來源：香港銀行公會