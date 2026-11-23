23/11/2026 10:11

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 亞洲股市波動受美股跌勢及AI投資回報憂慮影響

▷ 市場關注美聯儲12月議息會議及半導體出口限制

▷ 安本投資指亞洲股市長期存AI相關投資機遇

《環富通基金頻道23日專訊》上周五（20日）亞洲股市的波動，延續隔夜美股的跌勢。標普500指數及納指上周四（19日）分別下跌約2.0%及2.3%。市場情緒持續緊張，投資者正關注美國利率走勢、人工智能(AI)投資回報，以及美國可能進一步限制向中國出口先進半導體，加上英偉達(Nvidia)的領導層問題，進一步加劇市場不安情緒。*關注AI發展所需資金規模，憂慮收緊半導體出口限制*安本投資亞太股票主管Pruksa Iamthongthong分析指，投資者對AI基礎設施的龐大資本開支，以及相關投資能否迅速轉化為可持續的盈利，態度日趨審慎，而近期的市場消息亦未能有效提振信心。備受市場期待的Anthropic上市表現未能重振投資者信心，其股價收市時較即市高位回落逾15%。此外，AMD亦因沽空機構發表報告質疑其與中國相關的業務而股價急挫，惟公司已對有關指控提出反駁。與此同時，部分中國科技企業近期公布的業績，亦令市場關注其實現AI發展目標所需的資金規模。市場對半導體出口限制可能進一步收緊的憂慮，亦增添不確定性，尤其對台灣及南韓等科技股佔比較高的市場構成壓力。展望後市，該行正密切關注美國聯儲局於12月9日舉行的議息會議，期望從中獲得更清晰的美國利率前景指引，這對穩定投資者情緒至關重要。另一個值得關注的時期是明年1月底至2月初，屆時美國主要超大規模雲端服務供應商(Hyperscalers)將陸續公布業績，並更新資本開支指引。若市場能更清楚掌握AI需求、企業投資計劃，以及相關開支所帶來的回報，將有助重建投資者信心。儘管短期市場波動可能持續，但該行相信，這些不確定因素從長遠來看仍屬可控。該行對亞洲市場的長期前景維持正面看法，尤其看好AI應用普及所帶來的投資機遇。近期市場的拋售潮正逐步創造投資價值，特別是那些具備穩固競爭優勢，並有能力將業務增長轉化為可持續盈利及現金流的優質企業。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。