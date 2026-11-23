23/11/2026 11:22

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 思博瑞資管指2027年市場面臨地緣政治等挑戰

▷ 提升投資組合韌性在多元情境下更重要

▷ 經濟增長具韌性承受聯儲局加息

《環富通基金頻道23日專訊》思博瑞投資管理(Allspring Global Investments)指，地緣政治衝擊、利率預期的轉變，以及人工智能投資規模，均可能在2027年為市場帶來考驗。投資者正面對異常廣泛且多元的潛在市場情境。在這樣的環境下，相比準確預測任何單一市場走勢，提升投資組合的韌性或更為重要。*經濟增長仍具足夠韌性，較看好年期約15年債券*該行資深投資組合經理兼全球固定收益環球宏觀策略主管Noah Wise指，該行的基本情境是經濟處於周期中段調整，而經濟增長仍具足夠韌性，可以承受聯儲局進一步加息數次而不致陷入衰退。在目前較高的收益率環境下，投資者可把握收益機會，而毋須過度承擔信貸息差風險。同時，可考慮適度增加存續期，尤其是收益率曲線中段。市場不確定性亦有利主動型投資。在現時環境下，靈活調整存續期及行業配置的能力，比單純對利率方向作出單一押注更為重要。資深投資組合經理兼市政固定收益投資主管Nicholos Venditti指，目前該行較看好年期約15年的債券，因為投資者有機會獲得相若收益率，同時承擔較低的存續期及到期風險。*可將目光投向美國以外市場，中小型股明顯較便宜*資深投資組合經理兼系統化核心股票策略主管John Campbell指，投資者可逐步將目光投向較小市值股份及美國以外市場。整體股票估值偏高，但中小型股相對而言仍明顯較便宜，同時盈利增長正逐步加快。資深投資組合經理兼新興市場股票策略主管Alison Shimada認為，部分最值得留意的機會，可能正存在於投資者近年較少關注的市場，中國便是其中之一。除此之外，該行亦正把投資視野擴展至台灣地區及韓國以外的市場。資深投資組合經理兼多元資產解決方案團隊主管Matthias Scheiber表示，與20至25年前相比，今日的新興市場投資機會已大幅多元化，不再主要圍繞中國及商品。印度及部分東南亞市場有望受惠於全球供應鏈重組，墨西哥則可發揮連接主要貿易集團的「樞紐國家」角色。*盈利增長將擴至更多市場，金屬及採礦業或成領先板塊*Alison Shimada指，科技業尤其是半導體、數據中心、電力及AI零部件，貢獻了大部分盈利增長。台灣地區及韓國企業的盈利預測自2026年初以來上調約40%。該行預期，2027年的盈利增長將擴展至更多市場。台灣地區及韓國的盈利增長或仍可達20%以上，而中國及印度的盈利增長則有望加快至百分之十幾的中至高段水平，同樣不容忽視。金屬及採礦業亦可能成為新的市場領先板塊。此外，新興市場亦存在多項具持續性的結構性增長主題，包括家庭儲蓄金融化、本地消費品牌崛起，以及醫療服務與藥品需求增長。*可分析風險傳導機制，投資範圍或需超越傳統股債*Matthias Scheiber指，投資者未必能夠預測下一次地緣政治衝擊從何而來，亦難以判斷事件會升級至甚麼程度，但可以分析風險的傳導機制，以及可能如何影響不同資產價格。投資者仍需要保持對長期增長的投資部署，但要真正做到分散風險，投資範圍可能需要超越傳統股票及債券，包括商品、實質回報策略、主動貨幣策略，以及其他對經濟及市場衝擊有不同反應的回報來源。*留意有否更多證據，證明AI資本開支帶來實際投資回報*John Campbell認為，2027年的其中一個關鍵，是市場能否看到更多證據，證明大量AI資本開支能夠帶來實際投資回報。隨著數據中心容量持續擴張，該行愈來愈關注能夠解決電力、冷卻及連接等瓶頸的企業。同時亦需要密切留意資本市場動向。傳統的泡沫指標之一，是股權淨發行量轉為正數，而這種情況相對少見。備受市場關注的AI相關首次公開招股(IPO)、投資者需求，以及禁售期屆滿後公司內部人士的持股動向，都有助判斷市場目前處於周期的哪一階段。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。