23/11/2026 17:14

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滬指23日收漲0.15%至3538.95點，3500點關口失而復得

▷ 融資保證金比例11月30日起由100%調降至80%

▷ 人民幣兌美元即期匯率23日收報6.6643，創近三周新高

《神州經脈》內地監管出3招穩市奏效，滬綜指今日（23日）震盪小升0.15%止二連跌，收報3538.95點，3500關失而復得；深成指揚1.93%，創業板指更漲3.08%，此前一度跌逾1%創16個月低。滬深兩市全日成交額約1.55萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量1307億元或9.2%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6643，較上個交易日4時30分收盤價升92點子，創自11月2日以來近三周新高。全日在6.6782至6.6620之間波動。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7120，較上個交易日升11點子，止兩連跌，上個交易日報6.7131。*今日新聞精選*1. 上海、深圳和北京證券交易所22日宣布，自11月30日起，將投資者融資買入證券最低保證金比例由100%調低至80%，業內測算將有助降低新增資金開倉成本、盤活融資合約存量資金，有望釋放4000億元增量資金。滬深交易所推出新一批降費措施，包括免收交易單元使用費、減免數據中心相關服務費用等，並將今年初已實施的免收上市費、債券交易經手費等措施有效期再延長兩年。預計降費措施將分別向市場讓利13.9億元和13.68億元，本年度整體降費金額分別逾22億元和逾24億元。2. 美國總統特朗普稱，美國只想向中國出售相對落後的芯片，並稱美國政府正就此與中方進行討論。路透社記者今日在中國外交部例行記者會上提問，中方對此有何回應？中方是否正與美方討論購買此類芯片？發言人郭嘉昆回應稱，關於美國的出口管制措施，中方此前已經表明了立場。上周郭嘉昆曾就美國收緊先進AI芯片對華出口限制表示，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，是典型的經濟脅迫和「長臂管轄」。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。3. 據《證券時報》報道，監管部門向券商下發《關於落實融資融券逆周期調節措施、提升風險管控有效性有關工作的通知》。《通知》稱，在市場波動期間，在與客戶充分溝通、取得確認的情況下，可動態調整最低維持擔保比例及追保平倉安排，以時間換空間，保持適度彈性。違約處置要穩妥審慎，注意處置金額、時點、節奏，避免早盤尾市等時點集中賣出，衝擊市場和個股，自覺維護市場穩定。4. 發改委、民政部等四部門近日發布《「一老一小」服務體系建設實施方案》，要求到2030年養老機構護理型床位佔比達到73%，社區養老服務機構和設施覆蓋率達到70%，3歲以下嬰幼兒入托率較2025年提高6個百分點。截至目前，中國官方尚未在公開報道中單獨公布2025年全國3歲以下嬰幼兒入托率的具體精確百分比。而2024年的實際入托率為7.86%。5. 2026螞蟻阿福醫療健康生態大會11月22至23日在廣州舉行。螞蟻宣布開源百靈醫療健康模型LingSante-3.1-flash，模型在多項推理、安全對齊和Agent評測中達到開源SOTA。基於螞蟻百靈醫療健康系列模型，新增實時視頻「看健康」功能，用戶可給阿福打視頻電話，讓AI看症狀、看狀態、看藥品，像真人一樣「望聞問切」分析健康問題，並可聯動醫生在線把關，日常一些不舒服通過「AI+真人醫生」在家就能搞定。6. 英偉達(US.NVDA)上周五(20日)收盤大跌逾14%，而截至三季度末，知名私募投資管理機構--東方港灣海外基金的第二大重倉股正是英偉達，且其三季度還大手筆加倉了該標的。在此背景下，「對加息周期、地緣戰爭、AI估值壓力等因素視而不見」、「東方港灣風控缺位」等質疑聲此起彼伏。東方港灣創辦人但斌今日發文回應，指未有啟動大幅減倉風控，主要是基於對AI時代發展前景仍然看好，目前持倉亦有約六成集中於AI應用領域。7. 彭博近日報道指，二手交易平台轉轉的運營主體北京轉轉精神科技有限公司已以保密形式申請赴港上市，擬募資最高約5億美元，最快可能於2027年完成上市。對此消息，內媒「新浪科技」向轉轉方面進行求證，截至發稿暫無回應。8. 北京市政府印發《北京市「十五五」時期城市更新規劃》。提出到2030年，城市更新行動取得重要進展，基本建立與首都城市戰略定位相契合、與新時代高質量發展相適配、與超大城市精細化治理相協同、與群眾高品質生活需求相呼應的可持續更新模式。城市更新年度投資達到3000億元，著力推進重點領域投資不低於1000億元，推動城市更新投資佔固定資產投資比例持續提高。(sl)