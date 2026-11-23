23/11/2026 11:52

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▷ 模型支援1MToken上下文，處理病歷報告及醫學文獻

▷ 阿福App新增視頻問診功能，用戶數突破1.5億

《經濟通通訊社23日專訊》2026螞蟻阿福醫療健康生態大會11月22至23日在廣州舉行。螞蟻宣布開源百靈醫療健康模型LingSante-3.1-flash，模型在多項推理、安全對齊和Agent評測中達到開源SOTA（State-of-the-Art，最先進、最高水平）。根據全球醫療AI評測平台InclusionMed綜合指數，該模型位列全球開源模型首位。據悉，該模型面向專業醫療場景，支持最長1M Token上下文，能夠處理大量病歷、檢查報告和醫學文獻，開展複雜病例分析、醫學證據檢索與綜合，並通過工具調用輔助完成多步驟醫療任務。目前，該模型已在螞蟻阿福上使用。*螞蟻阿福上線實時視頻功能，實現AI「望聞問切」*基於螞蟻百靈醫療健康系列模型，新增實時視頻「看健康」功能，用戶可給阿福打視頻電話，讓AI看症狀、看狀態、看藥品，像真人一樣「望聞問切」分析健康問題，並可聯動醫生在線把關，日常一些不舒服通過「AI+真人醫生」在家就能搞定。此外，阿福App還升級了「AI健康管家」能力，可個性化制定減重、控糖、育兒等專業方案，並陪伴用戶達成。*螞蟻CEO:AI促進健康含巨大需求，用戶突破1.5億*螞蟻集團首席執行官韓歆毅在主論壇發言中表示，AI正在拓寬人類健康自塑的邊界，讓健康管理從「千人一方」走向「一人一方」、從「以治病為中心」轉向「以健康為中心」，這是AI對醫療健康領域最深遠的影響之一，其價值不亞於AI醫療和AI藥物研發。他認為，AI與健康的深度融合正當其時，AI促進健康蘊含巨大需求空間。同場公布的數據顯示，螞蟻阿福累計用戶達1.5億，九個月內增長約五成，每日網上問診次數超過2000萬次。(jt)