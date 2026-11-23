23/11/2026 14:44

《行業數據》乘聯分會：10月動力電池產量245.1GWh，同比增44%

《經濟通通訊社23日專訊》乘聯分會崔東樹稱，10月動力電池產量245.1GWh，同比增44%。其中，磷酸鐵鋰213.1GWh，同比增56%，三元鋰31.7GWh，同比跌6%。1-10月累計產量2078.1GWh，同比增61%，磷酸鐵鋰累計1736.4GWh，同比增70%。



2026年10月動力電池裝車99GWh，同比增18%。結構極度分化：磷酸鐵鋰裝車86GWh（佔87%），同比大增28%；三元鋰僅13GWh，同比下滑22%。1-10月累計裝車676GWh，同比增17%，其中磷酸鐵鋰達564GWh（佔83%），三元僅111GWh。



崔東樹表示，市場呈現「鐵鋰絕對主導、三元持續萎縮」的格局。2026年動力電池市場呈現「雙雄份額鬆動，二線梯隊加速崛起」的態勢。寧德時代(03750)(深:300750)雖仍以44%的份額居首，但環比逐季下滑（第四季降至40.5%）；比亞迪(01211)(深:002594)微升至19.1%。與此同時，國軒高科(深:002074)(6.1%)、億緯鋰能(深:300014)(5.5%)、吉利耀寧(2.5%)等二線企業份額顯著提升。(jt)