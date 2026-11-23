23/11/2026 17:33

《神州能源》能源局：10月全社會用電量同比增速回升至1.6%

《經濟通通訊社23日專訊》國家能源局數據顯示，10月份全社會用電量8709億千瓦時，同比增長1.6%，較9月份回升0.4個百分點。考慮去年10月存在高增長基數的特殊性（10.4%，2025年月度最高），如以2024年10月為測算基準，2026年10月的複合年均增長率為6.1%。



1至10月，全社會用電量累計89442億千瓦時，同比增長3.7%。從分產業用電看，第一產業用電量1306億千瓦時，同比增長3.4%。



第二產業用電量56886億千瓦時，同比增長3.9%；其中，工業用電量56372億千瓦時，同比增長4.1%，高技術及裝備製造業用電量10729億千瓦時，同比增長8.5%。



第三產業用電量17823億千瓦時，同比增長6.8%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為1500億、892億千瓦時，增速分別達到55.9%、40.8%。城鄉居民生活用電量13427億千瓦時，同比下降0.8%。(jt)