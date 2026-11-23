23/11/2026 08:42

【美股大地震】沃什加息犯大錯？貝森特直斥聯儲局鷹派危及經濟，金融環境大幅收緊

《經濟通通訊社23日專訊》美國財長貝森特周日（22日）受訪時警告，聯儲局若針對最新通脹數據而過度收緊貨幣政策，恐會犯下政策錯誤並危及美國經濟，他同時指出金融體系已出現脆弱跡象。



貝森特提及儲局理事近數周發表一連串鷹派言論，並指過去數月金融環境已大幅收緊。



目前多名聯儲局官員已表態支持12月再度加息，理由是物價壓力持續存在。其中，聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)近期重申，當局應考慮在12月加息50個基點；其他官員則主張採取幅度較小但連續的加息行動。



然而，上周五（20日）市場重挫促使部分投資者下調對12月加息的預期。隨著資金湧入美國國債避險，掉期市場已不再充分反映下月加息的預期。



*特朗普尚未直接批評沃什*



另一方面，美國總統特朗普雖一再敦促聯儲局減息，但面對近期的政策收緊步伐，他尚未直接批評新任聯儲局主席沃什。(rc)