23/11/2026 09:49

【美股大地震】美股感恩節假期交易縮短恐放大波動，納指100波幅指標創逾六年高

《經濟通通訊社23日專訊》華爾街本周踏入感恩節假期周，美股經歷劇烈資金輪動後面臨龐大壓力。



由於黃仁勳辭任英偉達行政總裁及民主黨在中期選舉大勝接連重創市場，以科技股為主的納斯達克100指數逼近熊市，其預期波動率指標已升至2020年4月以來高位。



上周五（20日），標普500指數及道瓊斯工業平均指數均跌入技術性回調區間，即從高位回撤至少10%；俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)上周五收於35上方，創2025年以來最高水平。



本周四（26日）美股將因感恩節假期休市，周五（27日）亦會提前收市。在交易日縮短下，市場交投及流動性將較平時清淡，恐進一步放大市況波動。目前市場本已面臨人工智能(AI)交易前景及聯儲局利率走向等基本面風險。



RBC Capital Markets衍生品策略主管Amy Wu Silverman指出，從季節性規律來看，VIX指數往往在11月尤其感恩節期間下跌，但本月至今卻累升超過85%，令人啼笑皆非。她坦言，由於對英偉達會計問題的調查仍在進行，這一波的波動性衝擊恐怕尚未結束。(rc)