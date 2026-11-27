23/11/2026 10:24

【國際要聞】聯合國氣候變化框架公約締約方大會閉幕，未能就政治決定達成共識

《經濟通通訊社23日專訊》在土耳其安塔利亞舉行的聯合國氣候變化框架公約第31次締約方大會，當地周日（22日）閉幕，未能就政治決定，達成一致。



大會就發展中國家普遍關心的公正轉型、減緩、適應、資金等議題達成一系列決定，多邊進程向前推進，但由於部分國家在核心議題上分歧嚴重，最終未能就政治決定達成共識。主要協議遭多國否決，歐盟及其他國家拒絕支持未納入化石燃料議題的協議。



化石燃料是這場氣候談判的爭議焦點。峰會召開之際能源價格飆升，加上美伊戰事引發地緣政治緊張，中東局勢動盪導致今次氣候談判面對艱難局面。聯合國秘書長古特雷斯在聲明表示，他與所有期待各國政府能挺身而出、以行動應對氣候危機迫切需求的人一樣，感到非常沮喪。(rc)