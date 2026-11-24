22,219.65
-164.09
(-0.73%)
10,423.60
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24/11/2026 18:05
美匯指數報104.244，關注諮商會消費者信心指數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|104.244
|104.317
|-0.073
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.54/58
|159.33/37
|158.99/03
|歐元/美元
|1.0935/39
|1.0914/18
|1.0902/06
|英鎊/美元
|1.3068/72
|1.3051/55
|1.3030/34
|美元/瑞郎
|0.8409/13
|0.8417/21
|0.8415/19
|美元/加元
|1.4342/46
|1.4349/53
|1.4362/66
|澳元/美元
|0.6627/31
|0.6624/28
|0.6626/63
|紐元/美元
|0.5453/57
|0.5448/52
|0.5447/51
|美元/人民幣
|6.6653/57
|6.6643/47
|6.6648/52
|美元/港元
|7.8418/22
|7.8423/27
|7.8425/29
*上述報價只供參考用