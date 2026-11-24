24/11/2026 11:01
【外圍經濟】黃仁勳重掌英偉達提振金股匯，亞股大漲，金價續升，美債孳息回升
《經濟通通訊社24日專訊》受黃仁勳重掌英偉達(US.NVDA)引發的樂觀情緒提振，亞股跟隨隔夜美股漲勢，周二早盤大幅上漲。現貨金價續漲，美債孳息率回升。
日經225指數周二早段曾漲5%，現時升3.97%。韓國KOSPI綜合股價指數一度上升7.3%，現時升7%。
MSCI亞太指數現漲約3.8%，該指數此前連續八個交易日下跌，一度逼近熊市邊緣。
現貨金價續漲，徘徊於每盎司3640美元附近。
隨著市場風險情緒降溫，美債孳息隨之回升。2年期國債孳息率上揚4.70個基點，報4.69%。5年期債息漲2.15個基點，報4.76%。10年期債息漲至4.9437%。30年期債息下降2.29個基點，報約5.3%。(yc)
日經225指數周二早段曾漲5%，現時升3.97%。韓國KOSPI綜合股價指數一度上升7.3%，現時升7%。
MSCI亞太指數現漲約3.8%，該指數此前連續八個交易日下跌，一度逼近熊市邊緣。
現貨金價續漲，徘徊於每盎司3640美元附近。
隨著市場風險情緒降溫，美債孳息隨之回升。2年期國債孳息率上揚4.70個基點，報4.69%。5年期債息漲2.15個基點，報4.76%。10年期債息漲至4.9437%。30年期債息下降2.29個基點，報約5.3%。(yc)