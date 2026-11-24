24/11/2026 13:39

【外圍經濟】聯儲局內部調查副主席鮑曼有否違反「靜默期」規定

《經濟通通訊社24日專訊》據知情人士透露，聯儲局內部正調查副主席兼理事鮑曼(Michelle Bowman)有否違反聯儲局的「靜默期」規定。



今年6月17日，聯儲局結束貨幣政策會議僅數小時後，鮑曼曾出席美國銀行為客戶舉辦的一場私人晚宴，與會者包括20多位對沖基金及華爾街高層。



根據聯儲局政策，貨幣政策會議後的這段時間內屬於靜默期，聯儲局官員不得向公眾談論經濟或貨幣政策。聯儲局監察長辦公室此前已對此事進行非正式調查，並於最近幾周尋求約談鮑曼。



鮑曼否認違反了聯儲局內部規定，曾發表聲明稱，自己一貫堅定遵守所有規定。(yc)