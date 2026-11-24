24/11/2026 14:40

【ＡＩ泡沫】黃循財：新加坡不希望被當作規避美晶片出口管制的中轉渠道

《經濟通通訊社24日專訊》美國特朗普政府將總部位於新加坡的Megaspeed及其多間相關企業列入貿易黑名單，禁止在未取得許可下採購先進晶片。新加坡總理黃循財周二表示，新加坡不希望被企業當作規避美國晶片出口管制的中轉渠道。



正出訪澳洲的黃循財表示，新加坡不會執行美國的出口管制，但不希望新加坡被企業利用甚至濫用，成為規避美國出口管制的中轉渠道。他表示，新加坡將協助美方進行審查，同時對違反新加坡法律的企業採取非常嚴厲的執法行動。



黃仁勳先前因被爆有多宗婚外情而辭任英偉達行政總裁，當中包括一段與Megaspeed前高層、中國女子黃樂的婚外情。



黃循財表示，Megaspeed向英偉達購買的晶片從未進入新加坡，相關調查仍在進行。(yc)