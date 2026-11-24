24/11/2026 13:00

瑞士百達：市場已反映美國加息預期，料預期加息幅度不會影響美國經濟增長

《經濟通通訊社24日專訊》瑞士百達資產管理固定收益首席投資官戴悅思(Mary-Therese Barton)表示，儘管地緣政治雜音不斷，全球經濟仍展現出顯著的韌性，並指政府債券再次具備投資吸引力，認為在揀選已開發市場的主權債，比單純押注全球存續期更為重要，亦指人工智能(AI)既是經濟增長引擎，也是主要的潛在風險，企業信貸基本面依然穩健，但目前估值已沒有太多容錯空間，預期新興市場持續受惠於全球投資周期，其中又以新興亞洲表現最為突出。



她預期，宏觀經濟將呈現周期中段放緩，而非陷入衰退，這為存續期(duration)配置創造了機會，建議投資者需在殖利率曲線、國家及信貸標的之間採取高度具選擇性(highly selective)的策略。



對於美國加息，她指出，目前市場已完全反映(priced in)12月的加息預期，並預期明年還會再加息一次，歐洲方面同樣如此，市場已完全反映出12月加息的預期，並指加息已在預期之中，並指目前市場預期的加息幅度並不會破壞美國經濟增長的動力，即高收入族群消費與在AI建設方面的資本開支。



她提及，現時正處於債券市場的新時代，較高的實質利率將會持續下去，故將會有更高的收益率，這恢復了債券在投資組合中的戰略相關性，並指從資產配置的角度來看，認為債券相較於股票提供良好的投資價值，且從歷史水準來看相較於股票顯得便宜。(bn)