24/11/2026 14:51

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▷ 花旗香港服務阿聯酋機構客戶，涵蓋貿易物流企業

▷ 中東家族辦公室59%預期未來五年全球化程度提升

《經濟通通訊社24日專訊》花旗集團表示，隨著企業及家族財富日趨國際化，阿聯酋與香港之間的商業、投資及財富管理聯繫正持續深化。憑藉兩地完善的金融市場、國際化營商環境及花旗的全球網絡，該行正積極協助企業及財富管理客戶把握發展機遇，並掌握最新市場動態及監管發展。花旗香港行政總裁及銀行業務主管辛葆璉表示，對阿聯酋與香港走廊的發展前景非常樂觀，並相信雙方未來仍具備龐大增長潛力。集團表示，阿聯酋走廊是花旗香港增長最迅速的業務走廊之一。2022年至2025年間，來自該走廊的跨境收入錄得強勁增長，複合年均增長率超過110%。集團目前在香港服務多家總部設於阿聯酋的機構客戶，當中包括貿易及物流企業。這些企業正善用香港作為國際航空及航運樞紐的優勢拓展亞洲業務，而花旗則主要透過現金管理及外匯服務，支援其業務發展。花旗又指，從財富管理角度而言，家族財富正變得愈來愈國際化。家族辦公室在投資、資產配置及傳承規劃方面，均日益重視跨境布局及全球連繫。根據花旗財富《2026年全球家族辦公室報告》，歐洲、中東及非洲地區家族辦公室在全球各地區中展現出較高的國際化程度，當中59%預期未來五年其家族全球化程度將進一步提升，例如移居海外、取得海外居留權或公民身份等，以及跨境資產配置等安排。集團指，來自中東的家族辦公室及高淨值家族，正尋求更多跨境投資及財富規劃機遇，並透過香港及新加坡等國際金融中心擴展全球資產配置。作為多元化投資策略的一部分，部分投資者持續關注酒店、零售及辦公室房地產等收益型實體資產。同時，這些家族辦公室正尋求參與亞洲長遠增長機遇，包括科技、醫療保健及綠色基建等領域。與此同時，亞太區家族辦公室對跨境投資的需求維持強勁，花旗亦觀察到財富持續流入阿聯酋市場。儘管區內面對地緣政治挑戰，花旗於2026年首八個月仍為中東地區客戶在資本市場籌集超過750億美元資金，當中280億美元來自阿聯酋。展望未來，花旗預期阿聯酋的資本市場活動將保持活躍，並有望延續至2027年。隨著市場前景及透明度進一步提升，預期將吸引更多投資者參與當地市場。目前阿聯酋大部分經濟活動已由非石油產業帶動，去年外來投資創歷史新高，並持續對人工智能及基建作長期投資。花旗表示對阿聯酋的經濟發展前景充滿信心，亦已作好部署，將持續支持客戶把握當地及跨境發展機遇。(tc)