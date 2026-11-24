22,219.65
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24/11/2026 15:06
美元兌日圓報159.36，日本11月服務業PMI放緩至50.5
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|104.331
|104.317
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.34/38
|159.16/20
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|歐元/美元
|1.0899/03
|1.0907/11
|1.0902/06
|英鎊/美元
|1.3031/35
|1.3039/43
|1.3030/34
|美元/瑞郎
|0.8422/26
|0.8412/16
|0.8415/19
|美元/加元
|1.4360/64
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|1.4362/66
|澳元/美元
|0.6631/35
|0.6624/28
|0.6626/63
|紐元/美元
|0.5448/52
|0.5446/50
|0.5447/51
|美元/人民幣
|6.6619/23
|6.6616/20
|6.6648/52
|美元/港元
|7.8424/28
|7.8424/28
|7.8425/29
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