24/11/2026 15:18

瑞銀料明年底人民幣升值至6.25，MSCI中國指數目標點位76

《經濟通通訊社24日專訊》瑞銀預計美元兌人民幣匯率到2027年底達6.25；MSCI中國指數2027年底目標點位為76；今年中國汽車國內銷量則預計大致持平於1800萬輛。



瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇預計，中國人民銀行將允許市場力量在審慎控制的範圍內推動人民幣進一步升值，美元兌人民幣匯率將在2026年底達到6.6左右，並在2027年底達到6.25。



瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，預計2027年中國股票將有更好表現，估計MSCI中國指數2027年每股收益增長10%，潛在催化劑包括關鍵AI零部件生產取得突破、美國超大規模雲端服務商資本開支指引好於市場憂慮、房價企穩，以及隨著匯率拖累和外賣業務虧損的影響逐步消退，2027年第一季度盈利趨勢改善。



瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，預計2027年國內銷量大致持平於1800萬輛，出口料增20%。瑞銀認為，2027年行業競爭較2026年應有所緩和，行業利潤率有望企穩和／或回升。瑞銀續指出，海外仍是增長來源，但考慮到增值稅退稅率下調、供給增加及人民幣升值，瑞銀預計海外業務盈利能力面臨的風險高於銷量風險。(rh)