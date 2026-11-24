24/11/2026 16:09
【定期存款】華僑銀行推港元定存優惠一個月高達5.5厘，WeLab Bank8個月3.35厘
摘要
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▷ 華僑銀行推港元定存1個月5.5厘、美元7厘
▷ WeLab Bank推8個月港元定存年息3.35厘
▷ 大象銀行新客戶開戶可獲1個月25厘加息券
▷ WeLab Bank推8個月港元定存年息3.35厘
▷ 大象銀行新客戶開戶可獲1個月25厘加息券
而OCBC華僑銀行香港現新推出貨幣兌換定期存款優惠，有多種不同貨幣供選擇，經該行任何分行兌換指定貨幣並即享高達16厘定期存款優惠。
*WeLab Bank8個月港元定存年息高達3.35厘*
WeLab Bank公布，推出最新定期存款優惠，8個月港元定存年息高達3.35厘，起存額為10港元，適用於特選客戶不分新舊資金。
*大象銀行推「聖誕限定大象賞」新客戶享25厘*
大象銀行推出「聖誕限定大象賞」限時優惠，由2026年11月23日起至12月31日，全新客戶使用有效香港身份證於該行手機應用程式開立個人賬戶，並輸入特定邀請碼，成功開戶後，即可獲贈一張25厘年利率的1個月港幣定存加息券。客戶可憑加息券於推廣期間開立1個月港幣定期存款，如存入加息券上限金額5萬元，到期可賺約1027元。
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php