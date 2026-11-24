24/11/2026 11:34
《港元利率》港元拆息持續抽升，一個月拆息報2.82厘，三個月拆息報3.39厘
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息持續抽升，而與樓按相關的一個月拆息報2.81566厘，升4.477基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.38863厘，無升跌。
隔夜息報2.74厘，升12.286基點；一周拆息升19.22基點，報2.78083厘，兩周則升5.095基點，報2.80214厘。長息方面，六個月拆息升0.851基點，報3.54643厘，一年期則跌0.071基點，報4.03268厘。
港元匯價今日在7.8428-7.8412之間上落，最新報7.8418。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.74厘，升12.286基點；一周拆息升19.22基點，報2.78083厘，兩周則升5.095基點，報2.80214厘。長息方面，六個月拆息升0.851基點，報3.54643厘，一年期則跌0.071基點，報4.03268厘。
港元匯價今日在7.8428-7.8412之間上落，最新報7.8418。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.74
|+12.286
|一周
|2.78083
|+19.22
|兩周
|2.80214
|+5.095
|一個月
|2.81566
|+4.477
|兩個月
|3.27702
|+1.94
|三個月
|3.38863
|-
|六個月
|3.54643
|+0.851
|一年
|4.03268
|-0.071
資料來源：香港銀行公會