24/11/2026 11:07

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資維持AI長期看好，市場波動未改觀點

▷ 運算需求強勁，涉及雲業務、AI實驗室、GPU及基建訂單

▷ 2027年後發展能見度降，資金持續性成關鍵風險

《環富通基金頻道24日專訊》儘管市場波動加劇、股市下跌，施羅德投資環球股票投資團隊仍然看好人工智能(AI)這一長期結構性投資主題。該行指，從企業層面來看，數據仍顯示，市場對運算能力的需求強勁，包括雲端業務增長、AI實驗室的需求、圖像處理器(GPU)使用率，以及基礎建設訂單等方面。市場波動本身並沒有改變該行對AI長期前景的看法。不過，展望2027年以後，市場發展的能見度將有所降低。*AI發展風險在於相關投資如何獲持續資金支持*AI的長期需求仍然強勁，但正在改變的是市場願意以多大代價為AI增長提供資金。AI投資規模龐大，市場焦點亦逐步由增長速度，轉向相關建設將如何融資，以及投入的資本最終能否帶來合理回報。隨著融資成本上升，加上企業愈來愈依賴外來資金，穩健的資產負債表、現金流創造能力，以及可持續的盈利模式正變得更加重要。因此，該行認為，現階段AI大規模發展面對的較大風險，並非基本需求轉弱，而是相關投資如何獲得持續的資金支持。*個股選擇愈見重要，多元資產配置重要性凸顯*AI需求強勁，並不代表所有參與其中的企業都能獲得同樣理想的投資回報。基本因素分析因此至關重要，因為面對市場競爭、定價能力，以及提供AI運算能力所涉及的成本及盈利模式，不同企業最終的表現可能存在很大差異。從更廣泛的角度來看，科技應用可以為整個產業帶來重大轉變，但並不代表價值鏈上的每一家企業都能獲得具吸引力的回報。因此，精挑細選的重要性亦日益提升。近期的市場發展再次凸顯市場高度集中所帶來的風險。由於近期指數回報有相當大比重由少數AI相關企業帶動，個別企業的發展或消息，可能對整體股市造成遠較以往廣泛的影響。這亦進一步凸顯多元資產配置的重要性。除了近年主導市場升勢的AI相關企業外，投資者亦可將目光擴展至其他具備穩健基本因素的優質企業，發掘更廣泛的投資機會。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。