24/11/2026 11:00

【ＡＩ】駿利亨德森：AI用電需求急升長遠加快轉型，電網及關鍵材料供應瓶頸有助支撐定價能力

《環富通基金頻道24日專訊》駿利亨德森投資環球可持續發展股票主管及投資組合經理Hamish Chamberlayne、投資組合經理Tal Lomnitzer，以及環球科技領先團隊的投資組合經理Alison Porter指，科技、地緣政治、能源安全與人工智能(AI)正經歷長期轉變，帶動整體經濟的需求格局出現變化，並對氣候與自然環境構成重大影響。



*潔淨技術增長最快，惟未必是最佳投資*



當前能源衝擊短期內會拖慢轉型步伐，長遠而言會加快轉型。能源安全壓力加上人工智能用電需求急升，令市場短期內繼續依賴化石燃料，但同時強化了投資本土低碳替代方案的理據。



增長最快的潔淨技術未必是最佳投資。太陽能目前是成本最低、部署最快的電力來源，但相關投資向來波動不定、充滿挑戰。技術一旦容易規模化，供應便可能超越需求。



電網及關鍵材料的供應瓶頸，有助支撐定價能力。電網設備、電纜，以及銅、銀等材料的需求增長快於供應；新增產能往往需時數年才可建成，生產商因而得以維持較高價格。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。