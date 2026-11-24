24/11/2026 08:29

【ＡＩ】DeepSeek據報募資1055億元，最新估值或達6078億元

《經濟通通訊社24日專訊》據21財經，人工智能基礎技術研究有限公司DeepSeek近日完成工商變更，暗示公司新一輪融資已經落地。有市場消息稱，此輪融資DeepSeek合計募集資金1055億元(人民幣．下同)，投後估值達6078億元。



資料顯示，DeepSeek的注冊資本由1644.75萬元增至1991.87萬元，增幅達21.1%。進一步深挖本輪外部融資的統一持股平台，杭州程硯企業管理咨詢合夥企業新增31名合夥人，認繳出資額由0.6萬元增至34.39億元。



由創投主導的LP領銜模式不再，產業資本齊聚一堂，包括中國移動、中國電信、寧德時代、騰訊、美團、網易、小紅書、攜程系、vivo、美的、立訊精密、長鑫科技、兆易創新、中芯聚源(中芯國際系)、吉利產投等。



不僅如此，以股東所在的細分產業觀之，從發電、輸電、造芯、封測、整機、終端到場景，整個中觀視角下的算力產業，都被裝入了DeepSeek的股東名單。



據不完全統計，其中12家直接出資的上市公司合計市值就達到了約9.5萬億元。(ry)