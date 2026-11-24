24/11/2026 16:39

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌5點子，報6.6648

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6648，較上個交易日4時30分收盤價跌5點子，全日在6.6608至6.6665之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升25點子，報6.6639。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7111，較上個交易日升9點子，兩連升，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約350點。



市場人士表示，近期歐元區數據不佳，另外風險偏好回暖，美元指數創近21個月新高；但人民幣中間價偏強表現似乎表明，監管不希望即期轉弱，客盤仍偏結匯，短期人民幣有望延續穩中略升走勢。



中信證券認為，當前企業購匯偏弱和存量美元擇機結匯仍對人民幣形成支撐，但結售匯順差的同比增量邊際收窄，政策對單邊升值的調節在加強。預計2027年人民幣將延續溫和升值，年底或運行在6.40-6.50區間。(jq)