24/11/2026 14:20

【ＡＩ泡沫】阿里回應新加坡子公司被美國列入實體清單：Apex從未轉移受管制先進芯片

《經濟通通訊社24日專訊》美國政府將Megaspeed及其多間相關企業列入《出口管理條例》實體清單，禁止該些公司在未取得許可下採購先進晶片，其中包括阿里巴巴(09988)旗下新加坡子公司Apex Enterprise Solutions。阿里巴巴發言人對此明確回應：「將Apex Enterprise Solutions列入實體清單是錯誤的。Apex從未轉移任何受美國出口管制的先進計算芯片。我們將通過一切法律途徑，維護公司的合法權益和聲譽。」



美國政府認定，被列入清單的實體的行為有悖於美國的國家安全或外交政策利益。英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳此前被揭與Megaspeed前高層、中國女子黃樂有婚外情，而Megaspeed被指涉嫌將英偉達先進芯片轉運到中國。(sl)