24/11/2026 12:50

【ＡＩ泡沫】馬斯克力挺黃仁勳重掌英偉達，稱錯誤已糾正，暗諷「順境朋友」毫無價值

《經濟通通訊社24日專訊》英偉達董事會周一（23日）一致決定恢復黃仁勳的行政總裁職務。身為黃仁勳好友的特斯拉行政總裁馬斯克，隨即於社交平台X發文力挺，指「錯誤已經得到糾正」，並藉機暗諷在黃仁勳陷入困境時未有公開給予支持的人。



馬斯克表示，順境時人人都是朋友，但在逆境中依然支持的人才是真正的朋友，更直言「順境朋友」毫無價值。而在周一早些時候得知英偉達董事會恢復黃仁勳職務的消息後，馬斯克亦迅速回應指「事情辦成了」，並轉發英偉達公布復任黃仁勳的聲明以示支持。



回顧黃仁勳辭職風波期間，馬斯克一直是其堅定支持者之一，持續公開力挺，亦曾公開支持要求黃仁勳回歸的行動，簽署請願書。(rc)