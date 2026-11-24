24/11/2026 12:05

【ＡＩ泡沫】英偉達急彈重創淡友，有槓桿做空產品單日暴瀉92%

《經濟通通訊社24日專訊》英偉達董事會恢復黃仁勳行政總裁職務後，公司股價大幅反彈，令早前押注股價下跌的淡友晴天霹靂。



尋求提供英偉達單日表現兩倍反向回報的GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF(美：NVD)單日暴跌63%。該基金規模約1億美元，此前受惠於英偉達遭拋售，截至上周五今年累計曾上漲46%。



歐洲市場掛牌的同類產品損手更為慘重。尋求提供英偉達單日表現三倍反向回報的GraniteShares 3x Short NVIDIA Daily ETP(3SNV)單日暴瀉92%，而Leverage Shares旗下產品(NV3S)亦急跌80%。這批產品的走勢急劇逆轉，凸顯單一股票槓桿產品在市況波動下極為跌宕起伏的特性。



單一股票槓桿產品讓科技巨企成為投資者激進投機的工具，今年AI概念股大幅震盪，令投資者接連經歷巨額盈虧。由於槓桿產品通常透過衍生工具運作並每日重置風險敞口，其較長時期的回報可能與標示倍數大相逕庭，因此僅屬短線交易工具，而非傳統的買入並持有型投資。



WallachBeth Capital的ETF董事總經理Mohit Bajaj提醒，任何槓桿ETF均伴隨風險與潛在回報，投資者必須密切監控持倉。(rc)