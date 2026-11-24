24/11/2026 15:31

【ＡＩ泡沫】黃仁勳復職，花旗升英偉達目標價至240美元，惟滙豐摩通審慎

《經濟通通訊社24日專訊》英偉達(US.NVDA)宣布黃仁勳復職，刺激英偉達股價單日飆升逾31%。華爾街大行隨即重新調整投資評價，高盛、花旗及瑞銀相繼發布報告唱好，認為黃仁勳回歸有助修復AI投資信心及穩定客戶與供應鏈關係；惟滙豐及摩根大通仍維持謹慎態度。



多家大行重申看好英偉達前景。花旗維持「買入」評級，目標價由225美元上調至240美元，將估值倍數由2028財年預估每股盈利的約14倍提高至15倍。花旗指出，黃仁勳復職消除了管理層交接的估值壓力，保障產品發展及客戶供應商合作延續性。



高盛及瑞銀均維持「買入」評級及220美元目標價。高盛以標準化每股盈利10美元及22倍市盈率估值，認為黃仁勳對英偉達及AI產業生態系統至關重要。瑞銀則視此為明確利好，指復職可降低市場此前對融資安排、供應鏈策略及人才留任的憂慮，並帶動記憶體、光通訊及模擬晶片等AI硬件供應商估值回升。



相比之下，滙豐維持英偉達「持有」評級及170美元目標價，對董事會短時間內態度逆轉，以及後續調查與政策風險仍存疑慮。摩根大通亦未改變對英偉達債券的減持觀點，認為今次股價急升更接近市場壓力解除後的反彈，不代表信用風險同步下降。(rc)