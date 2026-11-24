24/11/2026 15:13

【ＡＩ泡沫】黃仁勳回朝內幕：特朗普發功成關鍵，派萬斯遊說，英偉達董事會三天內態度逆轉

《經濟通通訊社24日專訊》黃仁勳辭任英偉達行政總裁11天便迅即復職，美國總統特朗普發功是主要原因。美媒披露當中內幕，特朗普不僅親自接觸英偉達董事會並參與會議，更派副總統萬斯利用矽谷人脈進行遊說，消除董事會的國家安全顧慮。董事會由公開拒絕到一致同意黃仁勳回朝，前後僅三天。



上周六（21日）及周日（22日），萬斯與司法部長布蘭奇等人溝通後展開行動，向英偉達董事會傳達信息稱政府不認為黃仁勳的行為構成國安風險，司法部亦未掌握黃仁勳人或英偉達涉犯罪的證據。



英偉達董事會周一（23日）一致通過立即恢復黃仁勳的總裁、行政總裁及董事職務，聲明確認曾聽取美國政府高層意見，確信復職不構成國安風險。特朗普接受CNBC採訪時，形容黃仁勳是「國寶」，英偉達是美國很重要的一部分。



特朗普受訪時，直言是自己說服了董事會，並透露推動黃仁勳回歸除了考量英偉達股價連跌7個交易日拖累美股科技板塊外，亦著眼於AI產業及對華出口政策。有知情人士便透露，特朗普曾私下告訴顧問，他不在意婚外情，黃仁勳必須回歸，這樣股市才能扭轉頹勢。



另有消息人士透露，整個過程中，董事會都將臨時行政總裁克雷斯及英偉達其他高層排除在決策過程之外，直到讓黃仁勳回鍋已成定局後才得知消息。分析認為，負責監督公司的英偉達董事會，幾乎無力制衡黃仁勳及其強大支持者，可能進一步損害公司管理。(rc)