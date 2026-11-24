24/11/2026 16:23

【ＡＩ泡沫】黃仁勳據報向董事會承認另有未曝光私情

《經濟通通訊社24日專訊》知情人士透露，英偉達董事會於美東時間周日（22日）下午，即行政總裁黃仁勳復職前夕召開漫長會議，與黃仁勳長談數小時。



參與討論的人士指出，黃仁勳在會上向董事會承認，除了已廣泛曝光的婚外情，自己還有其他私情，並對此表達悔意。董事會在與黃仁勳溝通坦誠及誠信的重要性後，最終認同讓他回歸是最佳選擇。



*特朗普：黃仁勳與妻子已和好*



美國總統特朗普在黃仁勳恢復英偉達行政總裁職務後，接受《紐約時報》電話訪問時表示，黃仁勳有一名「非常、非常、非常好的妻子」，形容洛麗是很棒的女性，並指夫妻倆已解決彼此之間的問題，和好如初。



不過，洛麗自丈夫婚外情風波曝光以來一直未有公開回應，特朗普亦未進一步說明所謂「已經解決」的具體情況。(rc)