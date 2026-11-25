25/11/2026 17:06

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美聯儲將於26日凌晨3:00發布褐皮書

▷ 美國今晚公布個人消費/耐用品訂單等經濟數據

▷ BOSS直聘等公司今日公布業績

《經濟通通訊社25日專訊》美股昨日（24日）收市個別發展，市場憂慮人工智能投資回報及科技企業融資風險，加上投資者觀望美國通脹數據及聯儲局貨幣政策前景，科技股沽壓較大。道指收市升423.39點或0.85%，報50018.7點；標指跌36.08點或0.5%，報7201.09點；納指跌356.02點或1.48%，報23733.54點。港股方面，恒生指數收市報21966，跌253點或1.1%，成交2300億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:25pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼通過預錄視頻方式就銀行監管發表講話。10:15pm，英倫銀行總裁貝利、副總裁隆巴爾代利，以及貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩和委員丁格拉將出席英國國會財政委員會聽證會。26日凌晨3:00am，美聯儲發布褐皮書。數據方面，今晚9:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由6.1%降至2.3%；第三季個人消費料由3.8%升上3.9%；10月耐用品訂單料由1.9%降至0.7%；10月個人消費料由0.5%降至0.4%；10月個人所得料由0.2%升上0.4%；連續申請失業救濟金人數料由176.3萬降至174萬；首次申請失業救濟金人數料由20.3萬降至20萬。11:00pm，美國公布10月新屋銷售，料由67.6萬降至65萬，月率跌幅料由0.6%擴大至3.8%。在美國，今日公布業績的公司有：BOSS直聘(US.BZ)、信也科技(US.FINV)、萬國數據(US.GDS)、高途(US.GOTU)、特海國際(US.HDL)、理想汽車(US.LI)、逸仙電商(US.YSG)等。(wa)