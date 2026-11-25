21,966.01
-253.64
(-1.14%)
3,476.47
-71.90
(-2.026%)
3,898.24
-65.58
(-1.654%)
10,086.36
-337.24
(-3.235%)
58,741.8000
-1,090.2000
(-1.822%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
3,513.8900
-36.9100
-1.039%
58,741.80
-1,090.20
-1.822%
1,644.4700
-35.6300
-2.121%
25/11/2026 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|104.035
|103.848
|0.187
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.42/46
|159.39/43
|159.23/27
|歐元/美元
|1.0937/41
|1.0942/46
|1.0963/67
|英鎊/美元
|1.3057/61
|1.3079/83
|1.3112/16
|美元/瑞郎
|0.8343/47
|0.8339/43
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|美元/加元
|1.4288/92
|1.4276/80
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|澳元/美元
|0.6563/67
|0.6572/76
|0.6637/41
|紐元/美元
|0.5452/56
|0.5458/62
|0.5479/83
|美元/人民幣
|6.6745/49
|6.6735/39
|6.6646/65
|美元/港元
|7.8375/79
|7.8384/88
|7.8414/18
*上述報價只供參考用