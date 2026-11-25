25/11/2026 07:54

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 道指24日收50018.7點，升423.39點

▷ 納指跌1.48%至23733.54點，英偉達挫5.9%

▷ Anthropic股價跌至81.9美元，低於招股價83美元

《經濟通通訊社25日專訊》美股周二(24日)個別發展，科技股在前一交易日急升後回吐，拖累納指及標指向下，道指則逆市造好，收市企穩5萬點關口。市場憂慮人工智能投資回報及科技企業融資風險，加上投資者觀望美國通脹數據及聯儲局貨幣政策前景，科技股沽壓較大。道指收市升423.39點，或0.85%，報50018.7點；標指跌36.08點，或0.5%，報7201.09點；納指跌356.02點，或1.48%，報23733.54點。科技股方面，英偉達(US.NVDA)下跌5.9%，成為拖累大市的主要股份之一。該股周一(23日)曾因行政總裁黃仁勳復職而急升31.5%，惟市場重新關注其公司管治及政治風險，股價周二回吐。科技板塊亦成為標指表現最差的板塊。市場同時關注美國政府可能公布針對16個主要貿易夥伴的產能過剩調查結果，並可能對多類進口商品加徵關稅，增加市場對貿易政策不確定性的憂慮。*Anthropic股價創上市以來新低*其他大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)跌5.7%，特斯拉(US.TSLA)跌0.2%，Meta(US.META)跌1.3%，蘋果(US.AAPL)升1.4%，微軟(US.MSFT)升0.7%，谷歌(US.GOOG)跌1.1%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.2%。Anthropic(US.ANT)跌6.5%，報81.9美元，跌穿83美元招股價，盤中低見75.61美元，創上市以來新低。*金價受壓，現貨金跌2.3%*貴金屬方面，現貨金跌約2.3%，報每盎司3551美元，紐約期金跌2.7%，報每盎司3579美元。市場對聯儲局進一步收緊貨幣政策的預期升溫，加上美國通脹數據公布前投資者減持風險資產，令金價受壓。*期銅顯著下挫*基本金屬方面，倫敦金屬交易所(LME)期銅顯著下挫，三個月期銅跌逾5%，報每噸11858.5美元，失守12000美元關口。*布蘭特期油升1.8%*國際油價方面，市場憂慮中東局勢升溫及霍爾木茲海峽航運安全風險。紐約期油報每桶81.51美元，升1.6%；布蘭特期油報每桶88.24美元，升1.8%。*日圓匯價於159水平徘徊*外匯方面，美匯指數跌0.5%，報103.8。美元兌日圓維持偏強，日圓受壓，匯價於159水平徘徊。報約159.18，較升約0.1%。歐元兌美元回升，受惠於美元回吐近期升幅，以及德國最新經濟數據改善。歐元兌美元升約0.6%，報1.0966美元。投資者正觀望周三(25日)公布的美國個人消費開支(PCE)物價指數，該數據是聯儲局評估通脹的重要指標。市場目前普遍預期聯儲局下月將加息0.25厘，令利率前景繼續成為左右市場情緒的重要因素。(yc)