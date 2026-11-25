25/11/2026 08:14

【關稅戰】美將公布產能過剩調查結果，料對中歐等加徵關稅，稅率或不會一刀切

《經濟通通訊社25日專訊》美國《華爾街日報》引述知情人士報道，美國貿易代表辦公室據報最快於當地時間周二（24日），公布針對中國、歐盟等16個經濟體的工業補貼及產能過剩調查結果，預料美方將加徵新關稅。



調查根據《1974年貿易法》第301條進行，為美方加徵新關稅提供依據。美方指，相關經濟體透過政府補貼擴大工業產能，令企業以低價向海外市場出口商品，損害美國本土生產商利益。



據報新關稅可能涵蓋大部分商品。知情人士透露，美國總統特朗普這輪關稅不會超過他與各國達成貿易協議所設定的水平，而且不搞一刀切，會針對各個經濟體適用不同的稅率。



中國料面臨較高稅率，而已與美國達成貿易協議的歐盟、日本及韓國等，稅率或維持在15%或以下。不過，具體稅率、涵蓋商品及生效日期尚未確定，鋼鐵、鋁及汽車等已受其他國家安全關稅規管的產品，或獲排除。(yc)