25/11/2026 08:46

【ＡＩ泡沫】黃仁勳開員工大會致歉，承認犯嚴重錯誤，自爆每天接受心理治療

《經濟通通訊社25日專訊》英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳復職後，周二（24日）首次主持員工大會，承認違反公司行為守則，並向員工致歉，承諾將成為更好的行政總裁。他亦透露，這段期間每天都要接受一個半小時的心理治療。



員工大會在英偉達總部舉行，黃仁勳復職後首次向全體員工發表講話，形容這是他「歷來最艱難的公司大會」，坦言辜負員工期望，並感謝大家給予第二次機會。



他承認自己犯了十分嚴重的錯誤，對妻子不忠，傷害了孩子及所有員工。



談及接班安排，黃仁勳認為，輝達由多名具實力的管理層分別領導不同部門，毋須設立傳統接班計劃，以免增加不必要的管理層級。他希望維持現有管理團隊的平行架構，讓高階主管處於同一層級並各自專注自己負責的專業領域。(yc)