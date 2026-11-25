25/11/2026 09:04

【外圍經濟】LME收緊鋁倉位監管門檻至30%，加強限制大戶借倉緩解挾倉壓力

《經濟通通訊社25日專訊》倫敦金屬交易所(LME)收緊鋁市場大額倉位監管，以緩解近期供應緊張及挾倉壓力。LME周二(24日)宣布，將「次日交割」借出規則的適用門檻，由原來持有可供交割鋁庫存50%的交易商，下調至30%。



新措施意味持有較大鋁倉位的交易商將更早受到監管約束，須按規定借出部分金屬，以增加市場流通供應，減輕現貨市場的供應壓力。LME的「次日交割」機制旨在應對市場金屬供應短缺及大額持倉引發的挾倉風險，透過要求大型持倉者出借金屬，並限制其可收取的逆價差溢價，抑制短期借貨成本急升。



今次下調門檻，反映LME進一步加強對鋁市場集中持倉的監管，防止個別交易商憑藉龐大倉位加劇供應緊張及價格波動。(kk)