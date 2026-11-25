25/11/2026 09:38

【外圍經濟】日本10月份PPI上漲4.2%，達36年來最高水平，增強日本央行加息理由

《經濟通通訊社25日專訊》日本央行周三公布數據顯示，被視為日本通脹關鍵指標之一的服務業生產者物價指數(PPI)，10月份較去年同期上漲4.2%，是1990年以來最高水平，顯示價格壓力正擴大，增強了日本央行加息的理由。



數據顯示，這項上漲主要受海運成本上升、租賃費用增加以及酒店價格上漲所推動。



此前9月的漲幅經修正後為3.8%。



日本央行總裁植田和男已釋放訊號，顯示該行準備繼續加息，以防止通脹水平偏離並超過2%的目標。目前多數分析師預計，日本央行將在12月加息，並在明年3月底前再次加息，本輪加息周期的終點利率預計將在1.75%至2.0%左右。(yc)