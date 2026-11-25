25/11/2026 11:24

【ＡＩ泡沫】美司法部長稱英偉達「良好企業公民」，加州總檢察長堅持繼續調查

《經濟通通訊社25日專訊》美國加州總檢察長Rob Bonta周二（24日）接受彭博電視訪問時，抨擊聯邦政府對英偉達(US.NVDA)及黃仁勳相關醜聞的處理方式，稱他將繼續推進調查。



Bonta上周對英偉達啟動調查，他稱其辦公室正調查該公司是否向中國出售了先進晶片，以及就此誤導公眾。



同日較早前，司法部長布蘭奇在記者會上被問及當局是否調查英偉達及黃仁勳，他回應稱英偉達是「良好的企業公民，如果它是目標或受到刑事調查，或者阻撓或破壞我們的調查，總統特朗普就不會傳達這樣的信息」。特朗普此前表示，布蘭奇向他確認，政府無掌握黃仁勳涉及違法行為的證據。



Bonta則說，「布蘭奇似乎沒有仔細調查，就對英偉達的行為妄下結論」，直言布蘭奇必須深入了解情況，而不是什麼都不看就直接認定英偉達是「良好企業公民」。(yc)